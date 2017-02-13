Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо»

Украинский специалист Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо», сообщает официальный сайт бело-голубых.

«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского «Динамо», о выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, клуб объявит 13 февраля», - говорится в сообщении «Динамо».

Грозный возглавил «Динамо» в 2016 году. С украинским специалистом был подписан договор по схеме «1+2» - на один год с возможностью продления еще на два сезона.