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Защитник «Сан-Хосе» Бернс признан первой звездой дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

В НХЛ назвали лучших игроков очередного дня. Первой звездой был признан защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс.

В матче с «Нью-Джерси» (4:1) Бернс забросил две шайбы. Вторая звезда дня – защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. Он тоже сделал дубль, поразив ворота «Далласа» (5:3).

Третьей звездой дня стал еще один защитник Ник Ледди («Айлендерс»). В поединке с «Колорадо» (5:1) он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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