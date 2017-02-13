Защитник «Сан-Хосе» Бернс признан первой звездой дня в НХЛ
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НХЛ назвали лучших игроков очередного дня. Первой звездой был признан защитник «Сан-Хосе»
Брент Бернс.
В матче с «Нью-Джерси» (4:1) Бернс забросил две
шайбы. Вторая звезда дня – защитник «Нэшвилла» Роман Йоси. Он тоже сделал
дубль, поразив ворота «Далласа» (5:3).
Третьей звездой дня стал еще один защитник Ник
Ледди («Айлендерс»). В поединке с «Колорадо» (5:1) он забил один гол и
отдал две результативные передачи.
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