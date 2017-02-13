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Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.  

В первой десятке по сравнению с прошлой неделей изменений не произошло. Американка Серена Уильямс по-прежнему лидирует в рейтинге, второе место занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии.   

Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке, Анастасия Палюченкова - на 23-й. Елена Веснина опустилась на 16-е место. Дарья Касаткина заняла 32-ю строчку, Екатерина Макарова - 37-ю, Евгения Родина - 83-ю, Наталья Вихлянцева - 87-ю, Ирина Хромачева - 93-ю. 

Рейтинг WTA

13 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070,

6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,

16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2402…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1941…

32 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1450…

37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…

83 (87). Евгения Родина (Россия) — 756…

87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748…

93 (97). Ирина Хромачева (Россия) — 680.
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