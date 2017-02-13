Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTA
На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.
В первой десятке по сравнению с прошлой неделей изменений не произошло. Американка Серена Уильямс по-прежнему лидирует в рейтинге, второе место занимает немка Анжелика Кербер, тройку замыкает Каролина Плишкова из Чехии.
Россиянка Светлана Кузнецова осталась на восьмой строчке, Анастасия Палюченкова - на 23-й. Елена Веснина опустилась на 16-е место. Дарья Касаткина заняла 32-ю строчку, Екатерина Макарова - 37-ю, Евгения Родина - 83-ю, Наталья Вихлянцева - 87-ю, Ирина Хромачева - 93-ю.
Рейтинг WTA
13 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7780 очков,
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 7115,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5270,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5070,
6 (6). Агнешка Радванска (Польша) — 4915,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4720,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) — 3897,
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3705,
16 (15). Елена Веснина (Россия) — 2402…
23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1941…
32 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1450…
37 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 1377…
83 (87). Евгения Родина (Россия) — 756…
87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 748…