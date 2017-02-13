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Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитывать

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

«Президент Союза биатлонистов России и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира. В сборной России две группы у мужчин и женщин. Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких междуусобиц.

Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?! Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали должны быть. Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что рассчитывать.

 Взяли Ирину Услугину, вырвали ее в Хохфильцен. После спринта опять отправили в Риднау. Разве так можно? Виролайнен с чемпионата мира отправили одним днем в Москву. Зачем? Я спрашиваю Александра Кравцова, но он не может мне ответить. То что у Дарьи болит желудок или поджелудочник, никто не знает. Но болит уже на протяжении большого времени. Обследовать Дашу надо было не во время чемпионата мира, а еще в подготовительный период», - цитирует Резцову «Спорт день за днем».

Напомним, что на данный момент в активе сборной России одна медаль на чемпионате мира – бронза в смешанной эстафете.

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