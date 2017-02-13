Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитывать
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова
прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в
Хохфильцене (Австрия).
«Президент Союза биатлонистов России и его свита должны объяснить российским болельщикам, что происходит. Мне
странно смотреть, как наши выступают на чемпионате мира. В сборной России две
группы у мужчин и женщин. Плюс Антон Шипулин готовится отдельно, как ему
хочется. Но ведь они все защищают честь России, поэтому у нас должна быть
единая команда, с хорошим внутренним состоянием. Чтобы не было никаких
междуусобиц.
Наша сборная едет на чемпионат мира, а тренеры не знают, кого
ставить на гонку: спортсменку из одной группы или другой. Это что за бордель?!
Перед чемпионатом мира я говорила: если тренеры будут неделю правильно готовить
каждого биатлониста к той дисциплине, где он сильнее себя чувствует, то медали
должны быть. Но у нас творится бардак! Пока он будет, нам не на что
рассчитывать.
Взяли Ирину Услугину, вырвали ее в Хохфильцен.
После спринта опять отправили в Риднау. Разве так можно? Виролайнен с
чемпионата мира отправили одним днем в Москву. Зачем? Я спрашиваю Александра
Кравцова, но он не может мне ответить. То что у Дарьи болит желудок или
поджелудочник, никто не знает. Но болит уже на протяжении большого времени.
Обследовать Дашу надо было не во время чемпионата мира, а еще в
подготовительный период», - цитирует Резцову «Спорт день за днем».
Напомним, что на данный момент в активе сборной России одна медаль на чемпионате мира – бронза в смешанной эстафете.