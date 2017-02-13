Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)
Во время матча против «Спарты» из Роттердама в
чемпионате Голландии (2:0) защитник «Аякса» Йоэл Велтман нарушил принципы
честной игры.
Как сообщает RT, Велтман, получив мяч на правой бровке в начале второго тайма, жестом
попросил опекавшего его соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего
партнера Бертрана Траоре, лежавшего на газоне. Как только соперник отвлекся и
повернулся, Велтман сделал рывок и продолжил атаку.
Отметим, что данный эпизод не повлиял на исход матча.
Brilliant sportsmanship from Joel Veltman! 👏🏼🤣 pic.twitter.com/mwSSqU1yPh— FootyAwayDays Videos (@FootyAwayDayVid) 12 февраля 2017 г.
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