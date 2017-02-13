Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)

Во время матча против «Спарты» из Роттердама в чемпионате Голландии (2:0) защитник «Аякса» Йоэл Велтман нарушил принципы честной игры.



Как сообщает RT, Велтман, получив мяч на правой бровке в начале второго тайма, жестом попросил опекавшего его соперника Ивана Калеро остановиться, указав на своего партнера Бертрана Траоре, лежавшего на газоне. Как только соперник отвлекся и повернулся, Велтман сделал рывок и продолжил атаку.

Отметим, что данный эпизод не повлиял на исход матча.