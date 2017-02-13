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«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса

Источник:  Daily MirrorКомментарии

«Ювентус» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему английского «Арсенала» Алексису Санчесу.

По информации источника, летом  клубы постараются приобрести футболиста. Соглашение Санчеса с «Арсеналом» действует до 2018 года. Лондонский клуб уже предлагал продлить контракт с форвардом на улучшенных условиях, но Санчес отказался от зарплаты в 180 тысяч фунтов в неделю.  

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за англичан 32 матча, забил 19 мячей и сделал 16 результативных передач.

28-летний Санчес провел за сборную Чили 106 матчей и забил 36 мячей. 

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