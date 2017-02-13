Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет
Сегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский
тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 70 лет.
Татьяна Тарасова – дочь знаменитого советского хоккеиста и
хоккейного тренера Анатолия Тарасова. По ее словам, отец научил ее кататься на
коньках, когда ей было четыре года.
В паре с Георгием Поскуриным Тарасова стала победительницей
зимней Универсиады 1966 года. Вскоре после этого она была вынуждена завершить
карьеру из-за травмы.
С 1967 года Тарасова занимается тренерской работой и постановкой
программ. Под ее руководством тренировались многие известные фигуристы,
чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Среди них Ирина Роднина и
Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей
Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Илья Кулик, Оксана Грищук и
Евгений Платов, Алексей Ягудин, Мао Асада, Денис Тен, Эван Лайсачек, Саша Коэн
и другие.
Тарасова – заслуженный тренер СССР, обладатель множества наград.