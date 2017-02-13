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Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 70 лет.

Татьяна Тарасова – дочь знаменитого советского хоккеиста и хоккейного тренера Анатолия Тарасова. По ее словам, отец научил ее кататься на коньках, когда ей было четыре года.

В паре с Георгием Поскуриным Тарасова стала победительницей зимней Универсиады 1966 года. Вскоре после этого она была вынуждена завершить карьеру из-за травмы.

С 1967 года Тарасова занимается тренерской работой и постановкой программ. Под ее руководством тренировались многие известные фигуристы, чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. Среди них Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин, Мао Асада, Денис Тен, Эван Лайсачек, Саша Коэн и другие.

Тарасова – заслуженный тренер СССР, обладатель множества наград.  

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