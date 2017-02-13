Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов: Не стоит переименовывать клуб в «Ахмат»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов считает, что клуб не стоит переименовывать в «Ахмат».

- Я не знаю, когда будет заседание совета директоров, это не я решаю. Но считаю, что «Терек» и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова, и не стал бы переименовывать. Везде у нас звучит, что Ахмат ушел непобежденным, а если завтра футбольный клуб «Ахмат» будет пропускать голы, я не хотел бы слышать слова, что проиграл клуб, который носит имя Героя России, первого президента Чеченской республики.

«Если меня будут спрашивать, я буду согласен только с этим мнением. Плюс в мире нет команд, которые не проигрывают, а клуб, который называется «Ахмат», должен быть достоин этого имени. Поэтому я сохранил бы название «Терек», ведь это клуб, который и так носит имя Ахмат-Хаджи Кадырова», - сказал Алханов.

Ранее стало известно, что что болельщики клуба собирают подписи под предложением о переименовании команды.