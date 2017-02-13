Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»
Бывший футбольный арбитр, экс-заместитель председателя Департамента
судейства и инспектирования Станислав Сухина станет
начальником московского «Локомотива». Об этом сообщил сам Сухина.
«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У
меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых
достаточно много у начальника команды, я примерно знаком.
Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно
представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так
далее», - цитирует Сухину ТАСС.
48-летний Станислав Сухина являлся футбольным арбитром с 1996 года
по 2012 год. Затем он работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по
2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.