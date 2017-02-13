Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»

Бывший футбольный арбитр, экс-заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина станет начальником московского «Локомотива». Об этом сообщил сам Сухина.

«Меня назначили, и я буду выполнять функции начальника команды. У меня опыта именно начальника нет, но с административными функциями, которых достаточно много у начальника команды, я примерно знаком.

Мы организовывали множество сборов для арбитров, поэтому примерно представляю, кто куда едет, как проходит встреча, организацию трансферов и так далее», - цитирует Сухину ТАСС.

48-летний Станислав Сухина являлся футбольным арбитром с 1996 года по 2012 год. Затем он работал инспектором матчей чемпионата России, а с 2013 по 2016 год был заместителем главы ДСИ РФС.





