Защитник казанского «Рубина» Соломон Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке», сообщают «Известия».

Еще одним претендентом на Соломона Квирквелию является «Ростов». Однако, по информации «Известий», возможный переход защитника в этот клуб на правах аренды был сразу же заблокирован руководством «Рубина».

- Квирквелия все еще не теряет надежды найти себе новый клуб до закрытия трансферного периода, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Он недоволен отсутствием игровой практики и недоверием со стороны тренера. Соломон понимает, что шансов заиграть в «Рубине» при нынешнем наставнике у него фактически нет. Одним из вариантов продолжения карьеры для него может стать переход в грозненский «Терек». Грозненцы нуждаются в надежном центральном защитнике. «Ростов» был одним из вариантов, который отпал сразу, Казанцы вообще не особо заинтересованы в сделках с этой командой после истории с Сердаром Азмуном. Поэтому об аренде Квирквелии в донской клуб не могло быть и речи.

Квирквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. За это время 25-летний защитник успел провести 111 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с нынешним клубом рассчитано до июня 2019 года.

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