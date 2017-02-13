Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Лацио- : -Милан
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке»

Источник:  ИзвестияКомментарии

Защитник казанского «Рубина» Соломон Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке», сообщают «Известия».

Еще одним претендентом на Соломона Квирквелию является «Ростов». Однако, по информации «Известий», возможный переход защитника в этот клуб на правах аренды был сразу же заблокирован руководством «Рубина».

- Квирквелия все еще не теряет надежды найти себе новый клуб до закрытия трансферного периода, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Он недоволен отсутствием игровой практики и недоверием со стороны тренера. Соломон понимает, что шансов заиграть в «Рубине» при нынешнем наставнике у него фактически нет. Одним из вариантов продолжения карьеры для него может стать переход в грозненский «Терек». Грозненцы нуждаются в надежном центральном защитнике. «Ростов» был одним из вариантов, который отпал сразу, Казанцы вообще не особо заинтересованы в сделках с этой командой после истории с Сердаром Азмуном. Поэтому об аренде Квирквелии в донской клуб не могло быть и речи.

Квирквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. За это время 25-летний защитник успел провести 111 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение грузинского футболиста с нынешним клубом рассчитано до июня 2019 года.

«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Оздоев покинул покинул расположение «Рубина» на сборе в ИспанииПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, сообщает «Бизнес Online».Николас Ломбертс: Я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьямиЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о своем выступлении за петербургский клуб.Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»Бывший футбольный арбитр, экс-заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина станет начальником московского «Локомотива». Об этом сообщил сам Сухина.Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов: Не стоит переименовывать клуб в «Ахмат»Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов считает, что клуб не стоит переименовывать в «Ахмат».Хорошие новости из ЦСКА и главный матч для «Спартака». Обзор сборов (видео)Хорошие новости из ЦСКА и главный матч для «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Валерий Рейнгольд: «Зенит» пожалеет о переходе ИвановичаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недоумение переходом 32-летнего защитника «Чесли» Бранислава Ивановича в питерский «Зенит».Могилевец отказался подписывать новый контракт с «Зенитом»Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец намерен покинуть клуб. Он отказался от подписания нового контракта.Сергей Алтухов: Шляхтин будет продавать «Газпрому» игроков, а легкая атлетика ему поперек. Это тотальное невежествоЧлен Экспертного совета по физической культуре и спорту Федерального собрания РФ Сергей Алтухов рассказал, что он думает о работе председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Шляхтина.Гекдениз Карадениз: Я полностью готов. Но - не играюГекдениз Карадениз: Я полностью готов. Но - не играюТурецкий легионер «Рубина» дал интервью спецкору «Советского спорта»«Спартак» - «Рубин». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)Сегодня, 13 февраля в рамках товарищеского матча московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином».«Арсенал» расторг контракт с Дмитрием СмирновымФутбольный клуб «Арсенал» и полузащитник Дмитрий Смирнов расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает официальный сайт тульской команды.Георгий Джикия: Пока не сел в самолет со «Спартаком», не осознавал, что буду работать в новой командеЗащитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, как осваивается в команде.«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе ПуцкоЗащитник «Спартака» Александр Пуцко не перейдет в «Уфу». Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.Этот день в истории. Дмитрию Лоськову исполнилось 43 годаСегодня отмечает день рождения известный российский футболист, полузащитник Дмитрий Лоськов, который сейчас работает в тренерском штабе «Локомотива». Ему исполнилось 43 года.«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения Ловчева«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует актуальные темы.Оланаре вернулся в общую группу ЦСКАПродолжается третий зимний сбор ЦСКА в испанском Кампоаморе.«Локомотив» отказался от Колкера«Локомотив» прервал переговоры о переходе из «Куинз Парк Рейнджерс» защитника Стивена Колкера, сообщает The Sun.Георгий Тигиев: Все хотят оказаться в «Спартаке»Защитник «Анжи» Георгий Тигиев высказался о возможном переходе в «Спартак».Ари остается, «Спартак» выбрал Шандао? Свежие трансферные новости и слухиАри остается, «Спартак» выбрал Шандао? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Амкар» хочет купить защитника Грицаенко, но руководство «Луч-Энергии» не отвечаетИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов рассказал, почему клуб не может оформить переход из «Луч-Энергии» защитника Алексея Грицаенко.
Главные новости
Футбол
Пятое поражение «Лестера» кряду, дубль Игуаина и камбэк «Атлетико». Главные новости утра
Футбол
Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке»
Футбол
Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»
Фигурное катание
Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет
Футбол
«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса
Футбол
Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)
Биатлон
Анфиса Резцова: Пока в сборной России творится бардак, нам не на что рассчитывать
Теннис
Веснина опустилась на 16-ю строчку рейтинга WTA
Теннис
Хачанов поднялся на 48-е место рейтинга ATP
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Зенит» пожалеет о переходе Ивановича
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Соломон Кверквелия
Соломон Кверквелиявсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости