Николас Ломбертс: Я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьями

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о своем выступлении за петербургский клуб.

– Вы и «Зенит». Что сейчас происходит?

– Я провел в «Зените» практически всю карьеру. При Виллаш-Боаше все немного изменилось, я не играл постоянно. Задумывался: «Хочу выступать на сборную, но если не буду играть в «Зените», меня не вызовут». Так и случилось, поэтому я просил клуб отпустить меня. Это не означает, что я несчастлив здесь. Но спустя 10 лет в клубе я заслужил возможность уйти, оставив после себя только лучшие воспоминания. Мне кажется, бессмысленно удерживать игрока, если в ближайшие 2-3 месяца он не будет играть.

Сложная ситуация, но я заслужил право расстаться с «Зенитом» друзьями. Клуб навсегда останется в моем сердце. Я надеюсь, что болельщики поймут: мне уже 32 года, я никогда не перейду в «Спартак» или другую российскую команду. Просто моя семья соскучилась по Бельгии и хочет вернуться домой. Я заработал здесь хорошие деньги и мне не нужен большой контракт, чтобы уехать. Могу позволить себе зарабатывать меньше, чем раньше.

– Когда с вами говорили о возможности уйти зимой?

– Мистер сказал, что не будет против, до последнего все складывалось хорошо. Думаю, когда «Зенит» не нашел достойного левоногого центрального защитника, клуб и тренер решили не рисковать. Надеюсь, в ближайшие месяцы у меня будет шанс доказать право на место в основе. Я всегда честно исполняю обязательства и добросовестно делаю работу. В «Зените» никто не скажет, что Ломбертс – засранец, - приводит слова Ломбертса «Матч ТВ».

Николас Ломбертс: С русскими непросто вести переговоры, вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек

Напомним, Ломбертс перешел в «Зенит» из «Гента» в июле 2007 года. В составе петербургского клуба бельгиец провел 281 матч и забил 10 голов, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, четырехкратным чемпионом России, дважды обладателем Кубка России и четыре раза - Суперкубка России.

В сезоне-2016/17 31-летний защитник провел по пять матчей в чемпионате России и Лиге Европы.

Ближайший матч «Зенит» проведет 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

«Зенит» полетел на сбор в Бельгию без братьев Кержаковых и Новосельцева