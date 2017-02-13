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Пятикратный олимпийский чемпион Уиггинс сломал ногу во время реалити-шоу

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Знаменитый британский велогонщик, пятикратный олимпийский чемпион Брэдли Уиггинс получил перелом ноги. Это произошло на съемках реалити-шоу The Jump.

«Мне придется отдохнуть от трех до шести недель. Хорошая новость в том, что операция не потребовалась. Ничего страшного не произошло, но травма не позволит мне дальше принимать участие в шоу», — цитирует Уиггинса Lenta.ru.

The Jump — шоу на британском телевидении, в рамках которого знаменитости пробуют свои силы в разных зимних видах спорта. Уиггинс получил травму во время горнолыжной тренировки.

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