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Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в Испании

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, отсутствие игрока никак не связано с травмой или какими-то семейными обстоятельствами. Матчи против «Спартака» и «Хэбэй Чайна Фортун» Оздоев пропустит, как и остаток второго сбора «Рубина». Присоединится ли Оздоев к команде на третьем сборе, пока неизвестно. 

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Рубин» 10 матчей, но результативными действиями не отметился.  

Ранее появилась новость, что «Терек» может арендовать Оздоева до конца сезона.  

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