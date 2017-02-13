Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в Испании

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев покинул сборы команды в Испании, сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, отсутствие игрока никак не связано с травмой или какими-то семейными обстоятельствами. Матчи против «Спартака» и «Хэбэй Чайна Фортун» Оздоев пропустит, как и остаток второго сбора «Рубина». Присоединится ли Оздоев к команде на третьем сборе, пока неизвестно.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Рубин» 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее появилась новость, что «Терек» может арендовать Оздоева до конца сезона.