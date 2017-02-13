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Kicker сообщил о блокировке счетов Игоря и Григория Суркисов

Источник:  KickerКомментарии

Известный немецкий футбольный журнал Kicker опубликовал статью о финансовых проблемах киевского «Динамо». В частности, там говорится о блокировке счетов президента «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория, который сейчас является вице-президентом УЕФА.

В статье говорится о том, что выплаты зарплаты игрокам производятся через офшоры,  в результате чего клуб уходит от уплаты налогов. Кроме того, со ссылкой на представителя братьев Суркисов сообщается о блокировке их счетов в «Приватбанке». Этот банк принадлежал владельцу «Днепра» Игорю Коломойскому, но позднее был национализирован. Утверждается, что Игорь Суркис испытывает трудности с выплатой зарплаты футболистам.

Отметим, что автор этой статьи – Олег Задерновский, бывший  главный редактор официального сайта «Динамо», который ранее был уволен с этой должности.

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