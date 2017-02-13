Kicker сообщил о блокировке счетов Игоря и Григория Суркисов
Известный немецкий футбольный журнал Kicker
опубликовал статью о финансовых проблемах киевского «Динамо». В частности, там
говорится о блокировке счетов президента «Динамо» Игоря Суркиса и его брата
Григория, который сейчас является вице-президентом УЕФА.
В статье говорится о том, что выплаты зарплаты
игрокам производятся через офшоры, в
результате чего клуб уходит от уплаты налогов. Кроме того, со ссылкой на
представителя братьев Суркисов сообщается о блокировке их счетов в «Приватбанке».
Этот банк принадлежал владельцу «Днепра» Игорю Коломойскому, но позднее был
национализирован. Утверждается, что Игорь Суркис испытывает трудности с
выплатой зарплаты футболистам.
Отметим, что автор этой статьи – Олег Задерновский,
бывший главный редактор
официального сайта «Динамо», который ранее был уволен с этой должности.