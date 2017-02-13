Ирина Лобачева: Сейчас очень трудно работать тренером, слишком много нелепых приказов

Фигуристка Ирина Лобачева рассказала, каково сейчас работать тренером в спортшколе.

– Сейчас очень трудно. Требуют результатов. От тренеров, от спортсменов. Но отношение, мягко говоря, неуважительное. Со всех сторон препятствия. Скажем, пыталась я создать свою школу фигурного катания – есть опыт, знания, мастерство, которые хотелось передавать. Это было коммерческое учреждение, но занятия более чем доступны по стоимости, в том числе для семей с невысоким уровнем доходов. Задирать цену мне совесть не позволяла. Выдержала я год. Вложила больше двух миллионов рублей. Очень много ушло на аренду льда, он очень дорогой, и снижать цену никто не собирается. Я еще и осталась должна значительную сумму, пришлось искать деньги, чтобы вернуть. Спасибо, помогли добрые люди. Помогли и в организации шоу на Красной площади, где выступали дети из спортивных школ Москвы и Подмосковья, для всех зрителей вход бесплатный. Финансировали этот замечательный проект за счет бюджета Москвы. Но потом перестали выделять деньги.

Сейчас я тренирую ребят в школе олимпийского резерва. Тоже непросто. Это бюджетное учреждение. Приказы сверху (из комитетов и ведомств) так и сыпятся. От некоторых буквально волосы дыбом. Скажем, по инструкции я должна сопроводить детей после тренировки от зала до остановки общественного транспорта. Каждого! Подскажите, как это сделать, если у меня группа двадцать с лишним человек и не все они идут в одну сторону после тренировки? А перед занятием я обязана проверить все электрические розетки. Это уже инструкция по технике пожарной безопасности. Зал открывают перед началом тренировки, тренировка длится 45 минут. Сколько я должна из этого времени заглядывать в розетки? Притом что я не специалист, мне сложно понять, есть в розетке проблемы или нет. Но разбираюсь. Дети стоят, ждут начала занятия. А время идет. И таких нелепых приказов не один и не два, а десятки. О чем думают, когда их сочиняют? Для кого они – для безопасности детей?, - цитирует Лобачеву «Собеседник».

Напомним, что Лобачева - серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в паре с Ильей Авербухом, чемпионка мира и Европы.