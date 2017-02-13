В Японии прошли соревнования на Кубок президента РФ по самбо
В Токио (Япония) состоялись соревнования на
Кубок президента России Владимира Путина по самбо.
Как сообщает «Российская газета», у мужчин
победу одержал Дай Аоки, среди женщин - Саори Адати. В
нынешнем году за Кубок боролись 120 спортсменов. Сильнейшие из них отправятся
на международные соревнования. В частности, речь идет о чемпионате мира по
самбо, который пройдет в ноябре этого года в Сочи.
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