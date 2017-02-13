В Японии прошли соревнования на Кубок президента РФ по самбо

В Токио (Япония) состоялись соревнования на Кубок президента России Владимира Путина по самбо.

Как сообщает «Российская газета», у мужчин победу одержал Дай Аоки, среди женщин - Саори Адати. В нынешнем году за Кубок боролись 120 спортсменов. Сильнейшие из них отправятся на международные соревнования. В частности, речь идет о чемпионате мира по самбо, который пройдет в ноябре этого года в Сочи.



