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Андерсон продлил контракт с «Зенитом»

Источник:  ВК «Зенит-Казань»Комментарии

Американский доигровщик Мэттью Андерсон подписал новый контракт с казанским «Зенитом» до конца сезона-2017/18, сообщает официальный сайт клуба.

«Желаем Андерсону новых победы и достижений в составе нашей команды!», - сообщается в заявлении «Зенита». 

Андерсон выступает в «Зенит» с 2012 года и за это время сыграл в ее составе 181 матч. Волейболист помог «Зениту» по два раза выиграть Лигу чемпионов (2015, 2016) и чемпионат России (2014, 2016), завоевать два Кубка России (2015, 2016), а также три Суперкубка страны (2012, 2015, 2016).

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