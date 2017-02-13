Усик расстался с Баширом и будет тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик решил прекратить сотрудничество с тренером Джеймсом Али Баширом. Теперь тренировать Александра будет Анатолий Ломаченко.

«У Башира свой подход к тренировкам, он перестал меня устраивать. Он хороший человек и хороший тренер, но мне этого недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого.

Спасибо, что он был со мной все это время. Ничего личного - только работа. Я думаю, мы будем дальше общаться, как и общались», - цитирует Усика Xsport.ua.

Отметим, что американский специалист приступил к работе с Усиком после первого боя украинца на профи-ринге.

Под руководством Башира всего Усик добыл 10 побед, завоевал титул чемпиона мира в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки и успел защитить чемпионский пояс в США, одолев претендента из ЮАР Табисо Мчуну.