Усик расстался с Баширом и будет тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко
Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик решил
прекратить сотрудничество с тренером Джеймсом Али Баширом. Теперь тренировать Александра
будет Анатолий Ломаченко.
«У Башира свой подход к тренировкам, он перестал меня
устраивать. Он хороший человек и хороший тренер, но мне этого недостаточно. И
поэтому я решил поменять все, что я делал до этого.
Спасибо, что он был со
мной все это время. Ничего личного - только работа. Я думаю, мы будем дальше
общаться, как и общались», - цитирует Усика Xsport.ua.
Отметим,
что американский специалист приступил к работе с Усиком после первого боя
украинца на профи-ринге.
Под руководством Башира всего Усик добыл 10 побед, завоевал
титул чемпиона мира в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки и успел защитить
чемпионский пояс в США, одолев претендента из ЮАР Табисо Мчуну.