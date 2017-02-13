Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Лацио- : -Милан
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Усик расстался с Баширом и будет тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко

Источник:  XsportКомментарии

Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик решил прекратить сотрудничество с тренером Джеймсом Али Баширом. Теперь тренировать Александра будет Анатолий Ломаченко.

«У Башира свой подход к тренировкам, он перестал меня устраивать. Он хороший человек и хороший тренер, но мне этого недостаточно. И поэтому я решил поменять все, что я делал до этого. 

Спасибо, что он был со мной все это время. Ничего личного - только работа. Я думаю, мы будем дальше общаться, как и общались», - цитирует Усика Xsport.ua.

Отметим, что американский специалист приступил к работе с Усиком после первого боя украинца на профи-ринге. 

Под руководством Башира всего Усик добыл 10 побед, завоевал титул чемпиона мира в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки и успел защитить чемпионский пояс в США, одолев претендента из ЮАР Табисо Мчуну. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Усик: С удовольствием проведу бой против ГассиеваЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможном поединке против россиянина Мурата Гассиева.Том Леффлер: Переход Усика в тяжелый вес? Это вполне возможноПромоутер Том Леффлер полагает, что украинец Александр Усик мог бы успешно выступать в тяжелом весе.Мурат Гассиев: Бой с Усиком мне очень интересенРоссийский боксер первого тяжелого веса Мурат Гассиев сказал, что хотел бы встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.Александр Усик: Бой с Гассиевым? Не поверю, пока не увижу соперника в рингеЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал возможность проведения объединительного поединка с россиянином Муратом Гассиевым.Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титулаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил украинского боксера Александра Усика с успешной защитой чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).Александр Усик: Чуть-чуть прилетело, но это ничего страшногоЧемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (11-0, 10 КО) прокомментировал победу над Тхабисо Мчуну.Виталий Кличко: Поздравляю Усика с достойной победойЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с победой Александра Усика. Напомним, что украинец провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав южноафриканца Тхабисо Мчуну.Усик нокаутировал Мчуну и защитил титул WBO в первом тяжелом весеУкраинский боксер Александр Усик провел первую успешную защиту чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).Александр Красюк: В американской прессе Усика называют улучшенной версией ХолифилдаГенеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк сказал, что украинского бойца первого тяжелого веса Александра Усика американские СМИ сравнивают с Эвандером Холифилдом.Александр Усик: В 2018 году могу перейти в тяжелый весАлександр Усик: В 2018 году могу перейти в тяжелый весЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик раскрыл свои планы по покорению дивизиона первого тяжелого веса.Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Российский боксер Сергей Ковалев на презентации своей автобиографии «На грани» рассказал, что может сменить весовую категорию.Усик бросил вызов Гассиеву и БельюЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о своем намерении в ближайшем будущем объединить пояса.Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабреУдарное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре«Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.Украинцы Усик и Гвоздик помогают Ковалеву готовится к поединку с УордомЧемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом вес Сергея Ковалева готовится к поединку с американцем Андре Уордом. Он рассказал о том, кто помогает ему в подготовке.Александр Усик в декабре сразится с Тхабисо МчунуЧемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет следующий бой 17 декабря с южноафриканцем Тхабисо Мчуну.Бельйо отказался от боя с Усиком из-за плохой формыСловенский боксер первого тяжелого веса Дамир Бельйо отказался от запланированного ранее боя с украинским чемпионом мира по версии WBO. Он отметил, что не успеет набрать форму.Усик проведет бой против боснийца БельйоЧемпион мира в первом в тяжелом весе Александр Усик (10-0, 9 КО) узнал имя соперника по первой защите своего титула. Им стал босниец Дамир Бельйо (22-0, 18 КО).Александр Усик бросил вызов Кшиштофу ВлодарчикуЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик может провести поединок с бывшим обладателем пояса WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком.Александр Усик: Я не собираюсь переезжать из Крыма в КиевЧемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик не собирается переезжать из родного Симферополя.Климас стал менеджером УсикаИзвестный боксерский менеджер Эгис Климас начал сотрудничество с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе 29-летним украинцем Александром Усиком.
Главные новости
Футбол
Этот день в истории: Юрию Савичеву исполнилось 52 года
Футбол
Дмитрий Лоськов: Мы должны выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги
MMA
В Японии прошли соревнования на Кубок президента РФ по самбо
Футбол
Kicker сообщил о блокировке счетов Игоря и Григория Суркисов
Футбол
Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в Испании
Футбол
Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке»
Футбол
Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»
Фигурное катание
Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет
Футбол
«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса
Футбол
Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)
все новости
Александр Усик
Александр Усиквсе новости