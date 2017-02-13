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Дмитрий Лоськов: Мы должны выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что иногда подключается к тренировкам в качестве игрока, и рассказал о третьем сборе команды.

- Иногда главный тренер предлагает мне подключиться к тренировкам для равного количества. Бывает, в двусторонке участвую. Бывает, и вратарей серией ударов проверим.

- В чем заключается особенность третьего сбора?

- Подразумевается, что более напряженными станут игры. К кубковому матчу с «Тосно» форма должна быть на уровне. Мы должны пройти до конца и выиграть Кубок. У нас перед болельщиками большие долги. Если говорить о чемпионате России, мы находимся на неприемлемом месте в таблице. Надо успешно пройти эту финишную прямую весной, боевые условия будут сложными, но в таких обстоятельствах характер команды закалится, - цитирует Лоськова официальный сайт «Локомотива2.

Напомним, после 17 туров железнодорожники занимают десятое место в чемпионате России, в активе команды 23 очка.  

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