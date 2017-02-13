Этот день в истории: Пьерлуиджи Коллине исполнилось 57 лет
Сегодня
отмечает день рождения известный итальянский футбольный арбитр Пьерлуиджи
Коллина. Ему исполнилось 57 лет.
Коллина
в 15 лет выступал в болонском клубе «Паллавичини», где он играл на позиции
либеро. После этого он записался на судейские курсы. Обслуживать матчи он начал
в 1988 году, в 1991 году дебютировал в серии А.
Коллина
работал на финале Олимпиады 1996 года в Атланте, на финале чемпионата мира 2002
года. Также работал на чемпионате мира 1998 года, Евро 2000 и Евро 2004.
После
окончания карьеры стал главой судейского корпуса УЕФА, а затем и ФИФА. Также он
был назначен куратором судейства в профессиональном футболе Украины.
Известен
благодаря своей внешности. Итальянец стал лысым в 24 года, после того, как перенес алопецию (болезнь, приводящую к выпадению волос по всему телу,
включая брови и ресницы).