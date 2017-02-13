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Этот день в истории: Пьерлуиджи Коллине исполнилось 57 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный итальянский футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина. Ему исполнилось 57 лет.

Коллина в 15 лет выступал в болонском клубе «Паллавичини», где он играл на позиции либеро. После этого он записался на судейские курсы. Обслуживать матчи он начал в 1988 году, в 1991 году дебютировал в серии А.

Коллина работал на финале Олимпиады 1996 года в Атланте, на финале чемпионата мира 2002 года. Также работал на чемпионате мира 1998 года, Евро 2000 и Евро 2004.

После окончания карьеры стал главой судейского корпуса УЕФА, а затем и ФИФА. Также он был назначен куратором судейства в профессиональном футболе Украины.

Известен благодаря своей внешности. Итальянец стал лысым в 24 года, после того, как перенес алопецию (болезнь, приводящую к выпадению волос по всему телу, включая брови и ресницы).

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