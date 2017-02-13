Альбер Круза: Уже во вторник Эмери знал, кого выставит в субботу тренер соперника…

Бывший игрок «Альмерии» о том, как Унаи Эмери впервые как тренер противостоял «Барселоне».

- Уже в понедельник Унаи нам сказал все о матче - как мы должны играть, - рассказал бывший нападающий испанской «Альмерии» Альбер Круза газете L'Equipe. - Во вторник повторил. В среду, как обычно, был матч против дублеров, но он попросил их сыграть по схеме примерно, как «Барса». Он вообще дотошно изучал соперников. Во вторник уже знал, кого выставит в субботу тренер соперника. И каждому из нас говорил: «Всю неделю ты должен играть, имея в голове того, кто будет против тебя в выходные». И практически не ошибался в прогнозе тех, кто выйдет против нас». Какой-то особый план (против «Барселоны» - прим. ред.)? Нет, ничего особенного не было. Один игрок должен был, как приклеенный, ходить за Хави, мешать ему принимать мяч. Должны были прессинговать уже на половине соперника. Унаи – специалист по стандартам. Знает, что если у команды мало возможностей забить с игры, надо максимально использовать угловые и штрафные. Если матчи были в субботу, то с четверга пять или шесть игроков по полчаса отрабатывали стандарты. Перед матчем с «Барсой» особенно надо было этим заняться.

Завтра «ПСЖ» Уная Эмери примет в Париже «Барселону» в одной восьмой финала Лиги чемпионов. Впервые как тренер Эмери противостоял «Барсе» в сезоне 2007/08. Тогда «Альмерия» в гостях проиграла 0:2, а дома сыграла вничью – 2:2.