Этот день в истории: Юрию Савичеву исполнилось 52 года
Сегодня отмечает день рождения известный российский и
советский футболист Юрий Савичев. Ему исполнилось 52 года.
Савичев выступал за московское «Торпедо», «Олимпиакос», «Саарбрюккен»
и «Санкт-Паули». Олимпийский чемпион 1988 года, автор решающего гола в составе
сборной СССР в финальном матче со сборной Бразилии (2:1). Обладатель Кубка СССР
1986 года. Бронзовый призер чемпионата СССР 1988 года. Обладатель Кубка
Греции-1992.
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