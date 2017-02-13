Этот день в истории: Юрию Савичеву исполнилось 52 года

Сегодня отмечает день рождения известный российский и советский футболист Юрий Савичев. Ему исполнилось 52 года.

Савичев выступал за московское «Торпедо», «Олимпиакос», «Саарбрюккен» и «Санкт-Паули». Олимпийский чемпион 1988 года, автор решающего гола в составе сборной СССР в финальном матче со сборной Бразилии (2:1). Обладатель Кубка СССР 1986 года. Бронзовый призер чемпионата СССР 1988 года. Обладатель Кубка Греции-1992.



