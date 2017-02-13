Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак- : -Рубин
Футбол  Лацио- : -Милан
Хоккей  Локомотив- : -Адмирал
Футбол  Борнмут- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Этот день в истории: Юрию Савичеву исполнилось 52 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский и советский футболист Юрий Савичев. Ему исполнилось 52 года.

Савичев выступал за московское «Торпедо», «Олимпиакос», «Саарбрюккен» и «Санкт-Паули». Олимпийский чемпион 1988 года, автор решающего гола в составе сборной СССР в финальном матче со сборной Бразилии (2:1). Обладатель Кубка СССР 1986 года. Бронзовый призер чемпионата СССР 1988 года. Обладатель Кубка Греции-1992.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Этот день в истории: Юрию Савичеву исполнилось 52 года
Футбол
Дмитрий Лоськов: Мы должны выиграть Кубок России, у нас перед болельщиками большие долги
MMA
В Японии прошли соревнования на Кубок президента РФ по самбо
Футбол
Kicker сообщил о блокировке счетов Игоря и Григория Суркисов
Футбол
Оздоев покинул расположение «Рубина» на сборе в Испании
Футбол
Квирквелия может продолжить карьеру в «Тереке»
Футбол
Сухина подтвердил, что станет начальником «Локомотива»
Фигурное катание
Этот день в истории: Татьяне Тарасовой исполнилось 70 лет
Футбол
«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса
Футбол
Защитник «Аякса» Велтман нарушил принципы «фэйр-плей» во время матча со «Спартой» (видео)
все новости