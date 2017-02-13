Владимир Камельзон: Задача Шараповой - вернуться в игру, пока рано думать о сборной

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что теннисистке Марии Шараповой пока не стоит задумываться о выступлении за сборную России, ее главная задача – вернуться в игру после длительной дисквалификации.

- У Шараповой, на мой взгляд как профессионального тренера, задача – вернуться в игру. О какой сборной сейчас может идти речь? Ей нужно вернуться после трагедии, которая произошла, - сказал Камельзон в интервью «Р-Спорт». - У нее достаточно разумная команда, она сама разумный человек. Ей надо сейчас вернуться, начать играть турниры, а думать о сборной пока рано. Просто хотим, чтобы она вышла наконец на корт, это легендарная спортсменка, лицо нации для всего мира.

Напомним, в марте 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.