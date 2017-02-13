Степаненко дисквалифицирован на первый матч Лиги Европы с «Сельтой» из-за попытки «обнулить» карточки

УЕФА дисквалифицировал полузащитника донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». Причиной стала попытка махинаций с карточками.

Как сообщает Xsport.ua, в матче 5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4:0) главный тренер команды Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея два предупреждения в своем пассиве, в случае получения еще одного «горчичника» он пропускал бы следующий поединок.

После этого Степаненко, как сочли в УЕФА, умышленно получил желтую карточку и пропустил уже ничего не решавший матч против «Браги» в шестом туре. Однако «обнулиться» игроку не удалось – за эту хитрость Тарас получил дисквалификацию и на матч с «Сельтой».

Матч «Сельта» - «Шахтер» состоится 16 февраля и начнется в 21:00 по Москве.