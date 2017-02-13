Степаненко дисквалифицирован на первый матч Лиги Европы с «Сельтой» из-за попытки «обнулить» карточки
УЕФА
дисквалифицировал полузащитника донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко на первый
матч 1/16 финала Лиги Европы против «Сельты». Причиной стала попытка махинаций
с карточками.
Как
сообщает Xsport.ua, в матче
5-го тура группового этапа против «Коньяспора» (4:0) главный тренер команды Паулу Фонсека при счете 4:0
выпустил Степаненко вместо Борячука на 80-й минуте игры. Перед матчем
Степаненко находился под угрозой дисквалификации, имея два предупреждения в
своем пассиве, в случае получения еще одного «горчичника» он пропускал бы
следующий поединок.
После
этого Степаненко, как сочли в УЕФА, умышленно получил желтую карточку и
пропустил уже ничего не решавший матч против «Браги» в шестом туре. Однако «обнулиться»
игроку не удалось – за эту хитрость Тарас получил дисквалификацию и на матч с «Сельтой».
Матч «Сельта»
- «Шахтер» состоится 16 февраля и начнется в 21:00 по Москве.