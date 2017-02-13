На стройке стадиона ЧМ-2018 в Самаре произошел пожар

Рядом со строящимся к чемпионату мира-2018 стадионом в Самаре произошел пожар, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз генподрядчика «ПСО «Казань».

«В результате пожара сгорели 7 бытовок. Никто из людей не пострадал. Бытовки использовались только в дневное время для того, чтобы рабочие могли переодеться и просушить одежду. Информация о том, что в бытовках проживали люди, не соответствует действительности. По предварительным данным, загорелся обогреватель, при помощи которого сушили рабочую одежду», - говорится в пресс-релизе.

В настоящий момент проводится служебная проверка.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.