День в истории. Евгению Гараничеву исполнилось 29 лет

Сегодня отмечает день рождения известный российский биатлонист Евгений Гараничев. Ему исполнилось 29 лет.

В активе Гараничева бронза Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке, серебро чемпионата мира 2010 года в смешанной эстафете. На чемпионатах Европы он завоевал три золота и одно два серебра, на Универсиадах – две бронзы и одно серебро. В гонках Кубка мира Гараничев побеждал дважды – один раз в эстафете и один раз в личной гонке.

Евгений Гараничев попал в составе сборной России на чемпионат мира 2017 в Хохфильцене (Австрия).