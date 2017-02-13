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День в истории. Евгению Гараничеву исполнилось 29 лет

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения известный российский биатлонист Евгений Гараничев. Ему исполнилось 29 лет.

В активе Гараничева бронза Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке, серебро чемпионата мира 2010 года в смешанной эстафете. На чемпионатах Европы он завоевал три золота и одно два серебра, на Универсиадах – две бронзы и одно серебро. В гонках Кубка мира Гараничев побеждал дважды – один раз в эстафете и один раз в личной гонке.

Евгений Гараничев попал в составе сборной России на чемпионат мира 2017 в Хохфильцене (Австрия).

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День в истории. Евгению Гараничеву исполнилось 29 лет
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