Карпин, Аленичев и Титов сыграют за сборную России на Кубке легенд
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин сыграет в составе российской сборной на международном футбольном турнире «Кубок Легенд».
Его партнерами по сборной России станут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Константин Зырянов, Олег Корнаухов, Алексей Смертин и Александр Филимонов.
Напомним, Кубок легенд состоится 18-19 февраля в дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. На групповом этапе сборная России встретится с командами Нидерландов и сборной Звезд футбола. В составе сборной Нидерландов на поле выйдут такие футболисты как Франк Де Бур, Пьер Ван Хойдонк, Артур Нюман, а в составе сборной Звезд футбола – Юрий Джоркаефф, Яри Литманен, Гаиска Мендьета, Джанлука Дзамбротта и Венсен Кандела. В этот же день пройдут матчи группы Б, в которой за выход в финал поспорят сборные Португалии, Германии и Италии.