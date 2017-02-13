Карпин, Аленичев и Титов сыграют за сборную России на Кубке легенд

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Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка Руководитель пресс-службы Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник опроверг информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может возглавить национальную сборную страны.

Карпин прокомментировал информацию о возможном приходе в сборную Белоруссии Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин - о возможной работе со сборной Белоруссии. Напомним, ранее сообщалось, что представители российского специалиста предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера.

Карпин может возглавить сборную Белоруссии Согласно информации издания By.tribuna.com, представители бывшего наставника московского «Спартака» Валерия Карпина предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера сборной Белоруссии.