Густаво Пойет: «Челси» станет чемпионом
Бывший
полузащитник «Челси» Густаво Пойет, который сейчас тренирует китайский «Шанхай
Шеньхуа», уверен, что лондонский клуб станет чемпионом Англии в нынешнем
сезоне.
«В
начале сезона я думал, что они будут в тройке лучших. Теперь же после их отличного
выступления я не сомневаюсь, что они станут чемпионами. Не могу представить,
чтобы другие команды АПЛ выиграли пять или больше матчей подряд. Надеюсь, что в
отношении «Челси» я не ошибусь», - цитирует Пойета Daily Star.
«Челси» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 60
очков в 25 матчах.
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