Густаво Пойет: «Челси» станет чемпионом

Бывший полузащитник «Челси» Густаво Пойет, который сейчас тренирует китайский «Шанхай Шеньхуа», уверен, что лондонский клуб станет чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

«В начале сезона я думал, что они будут в тройке лучших. Теперь же после их отличного выступления я не сомневаюсь, что они станут чемпионами. Не могу представить, чтобы другие команды АПЛ выиграли пять или больше матчей подряд. Надеюсь, что в отношении «Челси» я не ошибусь», - цитирует Пойета Daily Star.

«Челси» лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 60 очков в 25 матчах.