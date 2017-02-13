Оздоев сообщил о переходе в «Терек»
Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что продолжит карьеру в «Тереке».
Футболист выложил в твиттере фото, где он подписывает контракт с грозненским клубом. «Встречай Родина», - написал под фото Оздоев.
@fcterek встречай Родина💪😮☺️! pic.twitter.com/im0EzboCtj— محمد Ozdoev (@E27A) 13 февраля 2017 г.
Напомним, что 24-летний полузащитник является уроженцем Грозного. Ранее стало известно, что футболист покинул сборы «Рубина» В Испании. В текущем сезоне Оздоев провел за казанский клуб 10 матчей, но результативными действиями не отметился.
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