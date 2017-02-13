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Оздоев сообщил о переходе в «Терек»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что продолжит карьеру в «Тереке».

Футболист выложил в твиттере фото, где он подписывает контракт с грозненским клубом. «Встречай Родина», - написал под фото Оздоев.

Напомним, что 24-летний полузащитник является уроженцем Грозного. Ранее стало известно, что футболист покинул сборы «Рубина» В Испании. В текущем сезоне Оздоев провел за казанский клуб 10 матчей, но результативными действиями не отметился.

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