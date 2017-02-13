Берлускони недоволен работой Монтеллы в «Милане»
В связи
с последними неудачами «Милана» между главным тренером команды Винченцо
Монтеллой и президентом клуба Сильвио Берлускони сложились напряженные
отношения. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует La Gazzetta dello Sport, Берлускони
все более критично относится к работе Монтеллы. Он часто звонит тренеру и
высказывает недовольство игрой команды, тактикой, тренировочным режимом.
«Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея
в активе 40 очков. До последней победы над «Болоньей» (1:0) команда проиграла
четыре матча подряд в серии А. Сегодня им предстоит сыграть с «Лацио». Матч
начнется в 22:45 по Москве.
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