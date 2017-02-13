Берлускони недоволен работой Монтеллы в «Милане»

В связи с последними неудачами «Милана» между главным тренером команды Винченцо Монтеллой и президентом клуба Сильвио Берлускони сложились напряженные отношения. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, Берлускони все более критично относится к работе Монтеллы. Он часто звонит тренеру и высказывает недовольство игрой команды, тактикой, тренировочным режимом.

«Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков. До последней победы над «Болоньей» (1:0) команда проиграла четыре матча подряд в серии А. Сегодня им предстоит сыграть с «Лацио». Матч начнется в 22:45 по Москве.