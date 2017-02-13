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Станислав Сухина: «Локомотив» – большой клуб, поэтому над предложением думал недолго

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший заместитель председателя департамента судейства и инспектирования Станислав Сухина рассказал о своем назначении на должность начальника команды московского «Локомотива».

- Да, действительно, я стал начальником команды «Локомотив», - подтвердил Сухина. - Опыта работы именно начальником команды у меня нет, но все-таки это не совсем другая сфера деятельности, нежели та, в которой я работал прежде. С административными функциями знаком - в свое время мы организовывали сборы судей. Поэтому круг обязанностей представляю. Подумать, конечно, пришлось, но, учитывая, что «Локомотив» - это большой и серьезный клуб, недолго.

- Контракт пока не подписан?

- Чуть позже все будет объявлено.  

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