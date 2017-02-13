УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)
На
официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале
Лиги чемпионов нынешнего сезона. Производитель мяча – компания Аdidas.
Сообщается,
что мяч получил название Finale Cardiff. Такими мячами будут сыграны
матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов 2016/17 в Кардиффе. Дизайн навеян
национальной эмблемой Уэльса – драконом.
Напомним, что финальный матч состоится в Кардиффе 3
июня.
The #UCL is back this week! Retweet for a chance to win the new @adidasfootball UCL Finale Cardiff official match ball! ⚽ pic.twitter.com/B67Zp1Bzo7— Champions League (@ChampionsLeague) 13 февраля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически