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УЕФА представил мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

На официальном сайте УЕФА представлен мяч, который будет использоваться на финале Лиги чемпионов нынешнего сезона. Производитель мяча – компания Аdidas.

Сообщается, что мяч получил название Finale Cardiff. Такими мячами будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов 2016/17 в Кардиффе. Дизайн навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом.

Напомним,  что финальный матч состоится в Кардиффе 3 июня.


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