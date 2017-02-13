«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником академии

«Краснодар» впервые подписал контракт с воспитанником клубной академии 21-летним полузащитником Ильей Жигулевым.

Жигулев родился 1 февраля 1996 года в поселке Черноморском Краснодарского края. В Академию ФК «Краснодар» пришел в 2009 году с самым первым набором.

С 2012 года защищал цвета молодежной команды «горожан», затем в течение 3-х сезонов играл за «Краснодар-2» в зоне Юг Второго дивизиона России.

Летом прошлого года был отдан в аренду в молдавский клуб Милсами, достаточно быстро стал не просто твердым игроком основного состава, но и одним из ведущих футболистов этого коллектива и помог ему лидером завершить осеннюю часть чемпионата страны.

В январе и феврале текущего года Илья прошел два сбора с главной дружиной «горожан», забил два мяча в контрольных матчах и впечатлил своей игрой тренерский штаб команды во главе с Игорем Шалимовым.

Сегодня, 13 февраля, клуб подписал с Ильей долгосрочный контракт, срок которого истекает 31 декабря 2021 года.