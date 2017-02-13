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Причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске стала драка с партнерами по команде

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

14-летний Илья, который занимался в хоккейной СДЮСШОР «Витязь» в Подольске, погиб после драки с партнерами по команде. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова очевидцев.

«Судя по всему, он подрался с парнем. Все начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — цитирует «360» знакомого Ильи.

«Он на меня полез. Мы старались бороться. Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился об скамейку», — рассказал другой участник драки.

Ранее местное отделение Следственного комитета начало расследование по этому поводу. По делу о гибели мальчика допрошен тренер, дети, с которыми он играл в одной команде, а также его родители. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.


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