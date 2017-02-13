Причиной смерти 14-летнего хоккеиста в Подольске стала драка с партнерами по команде
14-летний
Илья, который занимался в хоккейной СДЮСШОР
«Витязь» в Подольске, погиб после драки с партнерами по
команде. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на слова очевидцев.
«Судя по всему, он подрался с парнем. Все
начали их разнимать. Парень, который оттаскивал Илью, два раза ударил его
под дых, чтобы успокоить. Началось внутреннее кровотечение, Илья начал
задыхаться, у него изо рта пошла кровь», — цитирует «360» знакомого
Ильи.
«Он на меня полез. Мы старались бороться.
Нас стали разнимать. Я упал на пол, а он ударился
об скамейку», — рассказал другой участник драки.
Ранее местное отделение Следственного комитета начало
расследование по этому поводу. По делу о гибели мальчика
допрошен тренер, дети, с которыми он играл в одной команде, а также его
родители. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установки
причины смерти.