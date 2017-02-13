Кирилл Сидельников: Федор отлично готов к бою с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников заявил, что Федор Емельяненко находится в хорошей форме в преддверии боя с американцем Мэттом Митрионом, который состоится 19 февраля в рамках турнира Bellator 172.

«Я надеюсь, что Федор Емельяненко сможет победить американца Мэтта Митриона. Мы не раз стояли с Федором в спаррингах во время тренировочного сбора в Старом Осколе, обычно работали по пять минут. Федор отлично готов к бою в США - и в физическом, и в психологическом плане. Спарринги показали, что у него отличная реакция, быстрые руки и хорошая скорость. Федор как всегда находится в хорошей форме. Он полностью готов к поединку в США. Но это серьезный бой, и в нем возможно все».», - сказал Сидельников.