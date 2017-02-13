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Пакьяо предложил болельщикам выбрать ему соперника по следующему бою

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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо предложил своим болельщикам выбрать ему соперника по бою, который состоится в ОАЭ.

«Против кого вы бы вы хотели, чтобы я провел следующий бой в ОАЭ?», - написал 38-летний спортсмен в твиттере.

На выбор он предложил британцев Амира Хана и Келла Брука, а также австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда.

Напомним, Покьяо, не так давно избранный в Сенат своей страны, завоевывал титулы в восьми весовых категориях. В данный момент он является чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) по версии WBO.

Добавим, что Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 - нокаутом), потерпел шесть поражений и два боя завершил вничью.

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