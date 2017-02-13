ЦСКА поздравил Романа Бабаева с днем рождения

На официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ПФК ЦСКА!», - говорится в тексте поздравления.