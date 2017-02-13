ЦСКА поздравил Романа Бабаева с днем рождения
На
официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес
генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.
«Руководство и
коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от
всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!
Желаем
Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших
свершений во благо ПФК ЦСКА!», - говорится в тексте поздравления.
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