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ЦСКА поздравил Романа Бабаева с днем рождения

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

На официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

«Руководство и коллектив Профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды от всей души поздравляют генерального директора клуба Романа Бабаева с 39-летием!

Желаем Роману Юрьевичу крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и больших свершений во благо ПФК ЦСКА!», - говорится в тексте поздравления.

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