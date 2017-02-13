Аблязин, Куксенков и Белявский, скорее всего, пропустят чемпионат Европы

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты Давид Белявский, Николай Куксенков и Денис Аблязин, скорее всего, пропустят чемпионат Европы 2017 года.

- Никита Нагорный, Никита Игнатьев, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Владислав Поляшов – ребята, которые сейчас рвутся в бой. Сергей Ельцов в хорошем состоянии, есть мальчишки, есть выбор. Надо проверить молодых, показать их, - сказала Родионенко в интервью «Р-Спорт». - С Куксенковым пока вопрос, он еще лечится, а у Белявского камни нашли в почках, тоже надо подлечиться. Хотя мы и не настаиваем на его выступлении на чемпионате Европе. Молодежь стучится, мечтает попасть на чемпионат Европы. Есть настроение снять Аблязина с чемпионата Европы, пусть готовится к миру.

У девчонок поедут три, которые были на Олимпиаде – Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова и Седа Тутхалян, плюс молодые девочки претендуют. Точно не поедет Мария Пасека.

Чемпионат Европы пройдет в румынском городе Клуж-Напока с 19 по 23 апреля.