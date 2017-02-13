Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах аренды

Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход из «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева, уточнив, что грозненский клуб арендовал хавбека до конца сезона.

«Хочу поделиться с вами хорошей новостью: сегодня «Терек» подписал контракт с полузащитником сборной России Магомедом Оздоевым. Футболист, имеющий действующий контракт с казанским «Рубином», перешел в «Терек» на правах аренды до конца сезона. В то же время можно отметить, что Магомед вернулся домой. Он родился в Грозном, и в составе молодежной команды «Терека» начинал свой путь в большом футболе. А он действительно большой в карьере Оздоева. За несколько лет, Магомед вырос до уровня одного из лучших полузащитников страны и игрока национальной сборной. Мы рады приветствовать Магомеда Оздоева в нашем дружном коллективе, и уверены, что он поможет команде в решении поставленных задач. Завтра вместе с командой Оздоев отправится на подготовительный сбор «Терека» в Италии», - написал Даудов.

24-летний полузащитник в этом сезоне провел за казанский клуб 10 матчей, но результативными действиями не отметился.