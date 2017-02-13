Алексей Николаев: Сухина знает все тонкости футбольной жизни

Исполнявший обязанности главы судейского департамента после отставки Валентина Иванова Алексей Николаев прокомментировал назначение своего друга и бывшего заместителя Станислава Сухины начальником футбольного клуба «Локомотив».

- Какие функции Станислав Сухина исполнял, когда работал на посту заместителя руководителя судейского корпуса? Сопоставимы ли они с тем, чем ему предстоит заниматься в «Локомотиве»?

- Нет. Я думаю, что это абсолютно разные функции. В департаменте он был заместителем Валентина Иванова и отвечал за первый дивизион в течение нескольких последних лет. А работа в футбольном клубе – это что-то совершенно другое, новое.

- Опыта на этой должности у Сухины нет. Может он обладает необходимыми для этой работы навыками?

- Здесь даже больше не в навыках дело. Здесь можно говорить о том, что Станислав – очень известный человек в футбольном мире. Естественно знает все тонкости футбольной жизни. Просто нужно время, чтобы на этой должности ему понять, как и чем заниматься. Уверен, что у него все получится.

- Вас эта новость удивила? Или были какие-то предпосылки, что он начнет работу в клубе?

- Совершенно неожиданное решение. Хотя мы всегда общались и продолжали общаться в это межсезонье. Ничего не предвещало. Для меня это стало неожиданностью. Но я только рад за него и хочу пожелать ему успехов на новом поприще и, естественно, не забывать коллег-судей, с которыми он провел свои лучшие годы.

- Для России этот случай необычен. Наверняка поползут какие-то разговоры о том, что «Локомотив» начал «работу с судьями. Есть ли для этого основания?

- Я думаю, что вряд ли такое может быть. Этот как раз тот случай, когда подобных разговоров быть не должно. Хотя в нашем футбольном обществе ожидать можно всего, что угодно. Хотелось бы верить, что для таких разговоров повода не дадим и мы своей ровной работой по отношению ко всем клубам. Есть пример Владимира Бобака, который потом работал, и работает в клубе. Никаких историй с ним не было.