Валерий Газзаев: В России самая совершенная система по борьбе с допингом

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев считает, что тема допинга стала инструментом политического давления на Россию.

«Я считаю, что проблема допинга - общемировая, и с ней надо бороться, - цитирует Газзаева ТАСС. - Самая совершенная система по борьбе с допингом - у нас в стране. На уровне Госдумы мы ввели уголовную ответственность за допинг. Комиссия Смирнова находится в сотрудничестве с МОК постоянно, но все равно продолжаются нападки на нас без доказательной базы».

По мнению Газзаева, этот вопрос перешел из спортивного в юридическое поле. «Спорт стал инструментом политического давления. Сейчас у нас новый министр спорта, и уверен, что он еще более усиленно займется этой проблемой», - сказал депутат.

Напомним, из-за допинговых скандалов сборная России приняла участие на Олимпиаде-2016 в усеченном составе. В частности, были отстранены от участия российские штангисты, для участия в легкоатлетическом турнире был допущен лишь один российский спортсмен - прыгунья в длину Дарья Клишина. Также серьезные потери сборная России понесла в академической гребли - до участия в Играх были допущены 8 из 28 спортсменов. Россия также не досчиталась представительства в велоспорте, гребле на байдарках и каноэ и современном пятиборье.