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Для болельщиков, которые прибудут в Казань на Кубок конфедераций, разработают специальные турпакеты

Источник:  Welcome2018Комментарии

Государственный комитет республики Татарстан разработает специальные туристические пакеты для болельщиков, который посетят матчи Кубка конфедераций-2017 в Казани. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Артур Абдрашитов.

«Специально для болельщиков мы готовим специальную программу, которая будет презентована уже во время ближайшей выставки в марте. Это будут как специальные туры, так и специальные программы, нацеленные именно на болельщиков. Причем как и для болельщиков, которые приезжают семьями, так и для гостей, приезжающих в составе организованных групп», - цитирует Абдрашитова Welcome2018. Он добавил, что Кубок конфедераций должен увеличить турпоток на 20%.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.

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