Для болельщиков, которые прибудут в Казань на Кубок конфедераций, разработают специальные турпакеты
Государственный комитет республики Татарстан
разработает специальные туристические пакеты для болельщиков, который посетят
матчи Кубка конфедераций-2017 в Казани. Об этом сообщил заместитель
председателя комитета Артур Абдрашитов.
«Специально для болельщиков мы готовим специальную программу, которая
будет презентована уже во время ближайшей выставки в марте. Это будут как
специальные туры, так и специальные программы, нацеленные именно на
болельщиков. Причем как и для болельщиков, которые приезжают семьями, так и для
гостей, приезжающих в составе организованных групп», - цитирует Абдрашитова Welcome2018. Он добавил, что Кубок конфедераций должен увеличить турпоток на 20%.
Кубок
конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира будут принимать
Москва, Санкт-Петерубрг, Сочи и Казань.