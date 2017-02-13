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Следите за матчем «Спартак» – «Рубин» вместе с Евгением Ловчевым в соцсетях «Советского спорта»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодняшний контрольный матч в Испании между «Спартаком» и «Рубином» в онлайн-режиме будет комментировать обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев.

Матч «Спартака» и «Рубина» в испанской Марбелье начнется в 16.00 (мск). Евгений Ловчев будет комментировать самые интересные моменты матча в твиттере «Советского спорта» и группе в Facebook. Там же оперативно будет появляться ведеоинтервью Ловчева с краткими итогами.

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