Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную России

Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.

Сегодня на официальном сайте Министерства спорта опубликован измененный состав сборной России на 2017 год. В первоначальной версии оба легкоатлета входили в состав.

Ранее Сильнов сообщил, что не сможет совмещать деятельность на посту одного из руководителей ВФЛА со спортом, поэтому сделал выбор в пользу административной работы. Исинбаева объявила о завершении карьеры после ОИ-2016, куда она так и не попала. Сейчас двукратная олимпийская чемпионка входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.