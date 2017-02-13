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Исинбаева и Сильнов не попали в окончательный список кандидатов в сборную России

Источник:  Министерство спорта Российской ФедерацииКомментарии

Олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов исключены из списка кандидатов в сборную России по легкой атлетике.

Сегодня на официальном сайте Министерства спорта опубликован измененный состав сборной России на 2017 год. В первоначальной версии оба легкоатлета входили в состав. 

Ранее Сильнов сообщил, что не сможет совмещать деятельность на посту одного из руководителей ВФЛА со спортом, поэтому сделал выбор в пользу административной работы. Исинбаева объявила о завершении карьеры после ОИ-2016, куда она так и не попала. Сейчас двукратная олимпийская чемпионка входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.

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