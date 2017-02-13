Акинфеев приступил к тренировкам на сборе ЦСКА (фото)
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев приступил к тренировкам с командой на втором сборе, проходящем в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер армейцев.
Первый сбор голкипер пропустил, так как проходил плановую профилактику в немецкой клинике.
📣 Срочная новость со сборов! Игорь #Акинфеев приступил к работе на поле 🤗 #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/4rVcgKR56o— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 13 февраля 2017 г.
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