Акинфеев приступил к тренировкам на сборе ЦСКА (фото)

Глеб проходит медобследование в «Крыльях Советов» (видео) Полузащитник Александр Глеб прибыл в расположение «Крыльев Советов» и проходит медицинское обследование, сообщает официальный твиттер самарского клуба.

«Спартак» думает над предложением «Крыльев Советов» об аренде Зуева Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может перейти в «Крылья Советов».

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.

Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды

Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды Защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает Агентство бизнес новостей со ссылкой на источник, близкий к трансферному отделу петербургской команды.

Стали известны стартовые составы команд в товарищеском матче между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак» - «Рубин». Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в товарищеском матче между «Спартаком» и «Рубином».

«Урал» подписал новый контракт с защитником Денисом Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

«Урал» продлил контракт с защитником Кулаковым «Урал» подписал новый контракт с защитником Денисом Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.

Глеб может вернуться в «Крылья Советов» Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».

Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он пройдет в турецком Белеке.

«Анжи» сыграет с тремя казахстанскими клубами и одним туркменским Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он пройдет в турецком Белеке.

Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход из «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева, уточнив, что грозненский клуб арендовал хавбека до конца сезона.

Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах аренды

Магомед Даудов: Оздоев будет выступать за «Терек» на правах аренды Президент «Терека» Магомед Даудов подтвердил переход из «Рубина» полузащитника Магомеда Оздоева, уточнив, что грозненский клуб арендовал хавбека до конца сезона.

На официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

ЦСКА поздравил Романа Бабаева с днем рождения На официальном сайте ЦСКА опубликовано поздравление с днем рождения в адрес генерального директора клуба Романа Бабаева. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

ЦСКА примет «Русенборг» 22 февраля на стадионе «Октябрь» в рамках Юношеской лиги УЕФА Утверждена дата проведения встречи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА между ЦСКА и норвежским «Русенборгом».

Бывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина - о своем назначении на должность начальника команды московского «Локомотива».

Станислав Сухина: «Локомотив» – большой клуб, поэтому над предложением думал недолго» Бывший заместитель председателя Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Станислав Сухина - о своем назначении на должность начальника команды московского «Локомотива».

Оздоев сообщил о переходе в «Терек» Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев сообщил, что продолжит карьеру в «Тереке».

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

Оздоев перешел в «Терек». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.