«Анжи» сыграет с тремя казахстанскими клубами и одним туркменским
Сегодня
стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он
пройдет в турецком Белеке.
Как сообщает
официальный сайт «Анжи», команде предстоит сыграть четыре контрольных матча. 17
февраля «Анжи» встретится с туркменским «Шагадамом», а 20, 23 и 25 числа
состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - «Кайратом», «Атырау» и
«Иртышом» соответственно.
Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против ФК «Уфа», который состоится 1 марта.
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