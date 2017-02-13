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«Анжи» сыграет с тремя казахстанскими клубами и одним туркменским

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Сегодня стартует заключительный учебно-тренировочный сбор «Анжи». Он пройдет в турецком Белеке.

Как сообщает официальный сайт «Анжи», команде предстоит сыграть четыре контрольных матча. 17 февраля «Анжи» встретится с туркменским «Шагадамом», а 20, 23 и 25 числа состоятся игры с представителями чемпионата Казахстана - «Кайратом», «Атырау» и «Иртышом» соответственно.

Сбор завершится 27 февраля. В этот же день команда отправится на самолете прямым рейсом в Уфу на матч 1/4 финала Кубка России против ФК «Уфа», который состоится 1 марта.

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