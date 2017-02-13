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Виталий «V1lat» Волочай: Прямые инвайты на The Kiev Major безусловно заслуживают OG, DC, EG и Newbee

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Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай на своем сайте рассказал, как сделать лучший «мажор» в истории.

«На данный момент в мире есть всего несколько команд, которые безусловно заслуживают на инвайт (кстати, я постоянно обещаю себе убрать со словарного запаса слово «заслуживают», ибо оно в киберспорте вообще не имеет никакого значения, но никак не могу).

Итак, OG — чемпионы Бостона, проиграли в финале DotaPit — 100% инвайт, вопросов нет вообще.
Дальше — Digital Chaos. Полуфинал Бостона, чемпионство на ESL Genting — никаких вопросов. 100% инвайт
Evil Geniuses — первое место на DotaPit, первое место на China Top сразу после мажора. Точно также — никаких вопросов. 100% инвайт.
Newbee — победа на очень престижном турнире DPL, второе место на China Top, второе место в Малайзии. Безоговорочный инвайт.

А вот дальше сложнее. На пятый и возможно шестой инвайт имеются два претендента. Первые, это чемпионы TI6 — Wings. Они проиграли у EG на China Top и в полуфинале у NewBee на ESL One Genting. Вторые — это Team Liquid. Жидкие выиграли все в чем участвовали, после смены Бульбы на Gh. Квалы на Старладдер, DAC 2017 и ЛАН-финалы DreamLeague, которые состоялись прямо перед Бостон Мажором. Мы знаем, что VALVE очень ценят ЛАН-достижения, и готовы вообще закрывать глаза на онлайн, так что у Ликвид остается только один козырь — Дримлига, у Вингс, правда, и такого нет, но у них есть фишка покруче — они The International 6 выиграли и не меняли состав. В общем, надо звать и тех и тех. Итого — 6 инвайтов.

Как вы знаете, начиная с Киевского мэйджора, квалификаций не 4, а 6. Европу поделили на собственно Европу и СНГ, Америку поделили на Северную и Южную. И как раз таки разделение Америки на два региона дает VALVE очень крутую возможность сделать лучшие квалификации и лучший мажор в истории. И одной и второй Америке надо дать по 1 слоту с квалификаций!

Почему по одному? А Вы вспомните квалы на Бостон? В Американском регионе даже 10 команд не смогли найти, которые подходили бы под правила ростер-лока, и через открытые квалы туда отобрались парни из Prodota Gaming, которые в финале играли против стака комментаторов и аналитиков! Я очень сомневаюсь, что в Северной Америке сейчас можно найти 10 полноценных команд, которые смогут играть на квалах. Точно такой же расклад и в Южной Америке, там еще сложнее, учитывая, что половина Перу в бане от VALVE. Поэтому, предлагаю сделать вот так!

Внимание — Список команд, который приведен ниже — это не прогноз на победителей квалификаций, это субъективный набор коллективов, которые по моему мнению лучше всего поспособствовали бы медийной привлекательности Мажора

Северная Америка — 1 слот на Мажор. Идеальный победитель — NP Dota2
Южная Америка — 1 слот на Мажор. Идеальный победитель — SG-eSports
Европа — 2 слота на Мажор. Идеальные победители — The Alliance, Team Secret
СНГ — 2 слота на Мажор. Идеальные победители — Na`Vi, Virtus.Pro
Азия — 2 слота на Мажор. Идеальные победители — TNC Pro Team, Faceless
Китай — 2 слота на Мажор. Идеальные победители — Invictus Gaming, VG.J

Вы просто посмотрите на этот список команд! Что по инвайтам, что по квалификациям! Это будет самый крутой мажор в истории! Да это будет вообще самый крутой ТУРНИР в истории!

В общем, уважаемые VALVE, я конечно понимаю, что Вы точно не читаете мой сайт, но задумайтесь! Это же идеально! А потом еще сделать групповой этап самого Мажора по швейцарской системе, и вообще не будет предела моей радости!»

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