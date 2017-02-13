Глеб может вернуться в «Крылья Советов»

Полузащитник Александр Глеб близок к возвращению в «Крылья Советов», сообщает «Прессбол».

В ближайшее время белорусский полузащитник на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции.



Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года, а минувший сезон закончил в борисовском БАТЭ. В 2016 году 35-летний полузащитник провел за белорусский клуб всего шесть матчей и отдал две голевые передачи. На пике своей карьеры Глеб играл в Германии («Штутгарт», «Вольфсбург», Англии («Арсенал») и Испании («Барселона»).

За сборную Белоруссии Глеб провел 76 матчей и забил шесть мячей.

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