«Урал» продлил контракт с защитником Кулаковым
«Урал» подписал новый контракт с защитником Денисом Кулаковым, сообщается на официальном сайте команды из Екатеринбурга.
Прежнее соглашение 30-летнего украинского футболиста с клубом истекало летом этого года.
Кулаков пополнил состав «Урала» полтора года назад и стал одним из лидеров команды. В прошлом сезоне он принял участие в 26 матчах чемпионата России, став третьим по этому показателю игроком «Урала». В сезоне-2016/17 в РФПЛ Кулаков принял участие во всех 17 матчах, отыграв их без замен.
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