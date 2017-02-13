Александр Тарханов: После Хиддинка мы уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем чего стала «работа» Капелло

Заслуженный тренер РФ Александр Тарханов поделился мнением о падении России в рейтинге ФИФА.

Согласно последней версии рейтинга, Россия опустилась с 56-го на 61-е место, расположившись между Израилем и ЮАР.

- Плохо, что мы не воспользовались в свое время ситуацией, когда в нашей стране царил футбольный бум, вызванный успешным выступлением на Евро-2008, - цитируют Тарханова «Аргументы недели». - В течение двух- трех лет национальную команду любили болельщики. Ее уважали в мир,е и надо было тогда потихоньку менять всю систему, сохраняя все лучшее. Ну и, конечно, затянули с обновлением состава. Посчитали, что все само собой образуется. Кроме того, почему-то в течение ряда лет оказались невостребованными отечественные тренеры. Считаю, что после опыта с Хиддинком уже надо было назначать нашего тренера. У нас же уцепились за иностранцев, как за панацею, апогеем которого стала «работа» Капелло. Почему никто из них не отчитывался о своей работе? Почему не оставил свои планы, свое видение работы? Они просто срубили деньги и уехали. А ведь в тех штабах работал тот же Александр Бородюк. Почему его опыт не востребован? А сейчас уже наши специалисты остались у разбитого корыта и вынуждены все склеивать заново. А на это время требуется.